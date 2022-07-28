Сколько часов в неделю нужно заниматься спортом, чтобы прожить дольше

Сколько часов в неделю нужно заниматься спортом, чтобы прожить дольшеРассказывают учёные
Представители Национальной службы здравоохранения Великобритании отмечают, что людям нужно уделять физической активности хотя бы 150 минут в неделю. В то же время одно исследование подчёркивает, что физическая нагрузка может быть чрезмерной.
Учёные, проанализировав данные об образе жизни 100 тысяч человек за три года, заключили, что оптимальная продолжительность занятий спортом - это от 150 до 600 минут в неделю. Если в часах, то это от 2,5 до 10 часов.
Кроме того, специалисты выяснили, что взрослые, которые делали в два-четыре раза больше рекомендуемого минимума интенсивных упражнений в неделю, были на 21-23 процента меньше подвержены риску смертности. Если же они выполняли в два-четыре раза больше рекомендуемого минимума умеренной физической активности, то процентные показатели увеличивались до 26-31 процента.
Однако если люди уделяют спорту более 600 минут в неделю, то это уже не снижает вероятность преждевременной смерти.
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