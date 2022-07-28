Сколько часов в неделю нужно заниматься спортом, чтобы прожить дольше

Представители Национальной службы здравоохранения Великобритании отмечают, что людям нужно уделять физической активности хотя бы 150 минут в неделю. В то же время одно исследование подчёркивает, что физическая нагрузка может быть чрезмерной.

Учёные, проанализировав данные об образе жизни 100 тысяч человек за три года, заключили, что оптимальная продолжительность занятий спортом - это от 150 до 600 минут в неделю. Если в часах, то это от 2,5 до 10 часов.