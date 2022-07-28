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Сколько часов в неделю нужно заниматься спортом, чтобы прожить дольше

Рассказывают учёные
Физическая активность - одна из составляющих долгой и здоровой жизни. Однако специалисты всё ещё спорят о том, сколько времени человек должен уделять спорту. Вот что говорит об этом наука.
Сколько часов в неделю нужно заниматься спортом, чтобы прожить дольше

Представители Национальной службы здравоохранения Великобритании отмечают, что людям нужно уделять физической активности хотя бы 150 минут в неделю. В то же время одно исследование подчёркивает, что физическая нагрузка может быть чрезмерной.

Учёные, проанализировав данные об образе жизни 100 тысяч человек за три года, заключили, что оптимальная продолжительность занятий спортом - это от 150 до 600 минут в неделю. Если в часах, то это от 2,5 до 10 часов.

Сколько часов в неделю нужно заниматься спортом, чтобы прожить дольше

Кроме того, специалисты выяснили, что взрослые, которые делали в два-четыре раза больше рекомендуемого минимума интенсивных упражнений в неделю, были на 21-23 процента меньше подвержены риску смертности. Если же они выполняли в два-четыре раза больше рекомендуемого минимума умеренной физической активности, то процентные показатели увеличивались до 26-31 процента.

Однако если люди уделяют спорту более 600 минут в неделю, то это уже не снижает вероятность преждевременной смерти.

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