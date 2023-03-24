Сколько минут в неделю нужно тренироваться ради здоровья кишечника

Исследователи отмечают, что важнее продолжительность активности, а не интенсивность. Почему так происходит, пока неясно.

Кроме того, оказалось, что изменения в микробиоме различаются у разных групп людей. Наиболее значительные изменения были у людей с нормальным весом, чем у персон с избыточным весом. Возможно, дело в том, что вредные диетические привычки оказываются сильнее влияния физических упражнений.