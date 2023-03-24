Сколько минут в неделю нужно тренироваться ради здоровья кишечника

20:09, 24 марта 2023
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Сколько минут в неделю нужно тренироваться ради здоровья кишечникаВсего-то не менее 22 минут в день
Учёные из Университета Калгари обнаружили, что как минимум 150 минут физической активности в неделю увеличивают численность и разнообразие кишечных бактерий. А это, конечно, хорошо сказывается на здоровье кишечника.
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Исследователи отмечают, что важнее продолжительность активности, а не интенсивность. Почему так происходит, пока неясно.
Кроме того, оказалось, что изменения в микробиоме различаются у разных групп людей. Наиболее значительные изменения были у людей с нормальным весом, чем у персон с избыточным весом. Возможно, дело в том, что вредные диетические привычки оказываются сильнее влияния физических упражнений.