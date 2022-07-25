Сколько минут в неделю нужно заниматься спортом для здоровья

Министерство здравоохранения США рекомендует взрослым еженедельные умеренные нагрузки в течение как минимум 150 минут или интенсивные в течение не менее 75 минут.

Учёные анализировали данные исследования, которое началось в 1988 году. Участники сообщали о времени и интенсивности физической активности за неделю. Выяснилось, что люди, у которых было 150-300 минут умеренной активности в неделю, имели сниженный риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — на 22-25%. Риск смерти от всех причин тоже снижался — на 20-21%. Если же участники еженедельно уделяли интенсивной активности 75-150 минут, риск смерти из-за болезней сердца понижался на 31%, а общий — на 19%.

В случае, если у людей было 300-600 минут умеренной активности в неделю риски снижались ещё на 28-38% и 26-31% соответственно. При 150-300 минут интенсивных нагрузок в неделю риск смерти от сердечных заболеваний снижался на 27-33%, а от всех причин — на 21-23%.