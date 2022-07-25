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Сколько минут в неделю нужно заниматься спортом для здоровья

Не так уж много
Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Чана изучили, верны ли рекомендации для американцев по уровню физической активности. Стало ясно оптимальное количество минут спорта в неделю.
Сколько минут в неделю нужно заниматься спортом для здоровья

Министерство здравоохранения США рекомендует взрослым еженедельные умеренные нагрузки в течение как минимум 150 минут или интенсивные в течение не менее 75 минут.

Учёные анализировали данные исследования, которое началось в 1988 году. Участники сообщали о времени и интенсивности физической активности за неделю. Выяснилось, что люди, у которых было 150-300 минут умеренной активности в неделю, имели сниженный риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — на 22-25%. Риск смерти от всех причин тоже снижался — на 20-21%. Если же участники еженедельно уделяли интенсивной активности 75-150 минут, риск смерти из-за болезней сердца понижался на 31%, а общий — на 19%.

В случае, если у людей было 300-600 минут умеренной активности в неделю риски снижались ещё на 28-38% и 26-31% соответственно. При 150-300 минут интенсивных нагрузок в неделю риск смерти от сердечных заболеваний снижался на 27-33%, а от всех причин — на 21-23%.

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