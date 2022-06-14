Сколько времени подростки должны уделять спорту: выяснили учёные

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Сколько времени подростки должны уделять спорту: выяснили учёныеНе так много, как вы можете подумать
Недавнее исследование, результаты которого были опубликованы в издании Pediatrics, помогло определить оптимальное количество времени, которое подростки 13-14 лет должны тратить на спорт. Оказалось, что это даже меньше часа в день.
Согласно итогам недавнего исследования, опубликованного в Pediatrics, всего 20 минут физической активности в день помогут подросткам максимально развить выносливость.
Сэмюэл Джозеф Берден из больницы Джона Рэдклиффа в Оксфорде вместе с коллегами выяснил, как связаны кардиореспираторная выносливость и физическая активность у детей в возрасте 13-14 лет. Всего в исследовании приняли участие 339 подростков.
Оказалось, что 20 минут физической активности (челночного бега на расстояние 20 м) делали участников выносливее. Причём чем интенсивнее была тренировка, чем лучше оказывались показатели выносливости.
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Источник:Medical Xpress
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: