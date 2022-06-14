Сколько времени подростки должны уделять спорту: выяснили учёные

Оказалось, что 20 минут физической активности (челночного бега на расстояние 20 м) делали участников выносливее. Причём чем интенсивнее была тренировка, чем лучше оказывались показатели выносливости.

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