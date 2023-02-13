Слышали, что Amazfit уходит из России? Это оказалось неправдой

Сначала издание Mobile-Review выпустило новость о том, что китайский бренд Amazfit, известный своими гаджетами для спорта, прекращает поставки в Россию. Авторы написали, что якобы компания решила покинуть все внешние рынки, чтобы не растрачивать усилия. «У компании не заладились дела в Европе, хотя Россия оставалась островком благополучия на этом фоне», — сообщило Mobile-Review.

После этого источники других журналистов рассказали, что эта информация не соответствует действительности. Теперь и само Mobile-Review выпустило опровержение, пояснив, что доверилось двум источникам, которые были заинтересованы в негативе относительно Huami в России.

Поступил также официальный комментарий на тему: «Компания ООО “АРК Девайс”, являющаяся официальным дистрибьютором Huami в РФ и странах СНГ продолжает поставки продукции Amazfit».