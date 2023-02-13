Фитнес и здоровье
18:10, 13 февраля 2023
1 мин.

Слышали, что Amazfit уходит из России? Это оказалось неправдой

Отбой тревоги

Сегодня ненадолго возникла шумиха вокруг якобы ухода бренда Amazfit из России. Объясняем, что случилось.

Слышали, что Amazfit уходит из России? Это оказалось неправдой

Фото: Unsplash

Сначала издание Mobile-Review выпустило новость о том, что китайский бренд Amazfit, известный своими гаджетами для спорта, прекращает поставки в Россию. Авторы написали, что якобы компания решила покинуть все внешние рынки, чтобы не растрачивать усилия. «У компании не заладились дела в Европе, хотя Россия оставалась островком благополучия на этом фоне», — сообщило Mobile-Review.

После этого источники других журналистов рассказали, что эта информация не соответствует действительности. Теперь и само Mobile-Review выпустило опровержение, пояснив, что доверилось двум источникам, которые были заинтересованы в негативе относительно Huami в России.

Поступил также официальный комментарий на тему: «Компания ООО “АРК Девайс”, являющаяся официальным дистрибьютором Huami в РФ и странах СНГ продолжает поставки продукции Amazfit».

Новости партнеров
Новости партнеров