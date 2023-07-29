Смарт-часы Apple Watch получили специальное обновление для велосипедистов

Когда вы начинаете велотренировку с Apple Watch, данные о ней автоматически отображаются на iPhone. Виды тренировок были оптимизированы для удобства просмотра во время езды, в них включены такие показатели, как зоны пульса, высота над уровнем моря, маршрут гонки, пользовательские тренировки и новый вид скорости велосипедиста.

Но это еще не все. Теперь Apple Watch поддерживают автоматическое подключение по Bluetooth к таким аксессуарам для велоспорта, как измерители мощности, датчики скорости и каденса.

Умные алгоритмы Apple даже оценивают вашу функциональную пороговую мощность (FTP) на основе данных датчиков и измерителей мощности по Bluetooth. Таким образом, Apple Watch рассчитывает персональные зоны мощности, помогая эффективно отслеживать свои результаты.