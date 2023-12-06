Советы по физкультуре для женщин, основанные на менструальных циклах, оказались ненаучны

Советы по физкультуре для женщин, основанные на менструальных циклах, оказались ненаучныЗаговор, или просто недоглядели?
Международные исследователи из Университета Макмастера, Манчестерского столичного университета и Австралийского католического университета обнародовали информацию о том, что советы по физическим упражнениям, разработанные с учетом менструального цикла женщин, не имеют достоверного подтверждения.
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Несмотря на обилие рекомендаций по диете, тренировкам и добавкам, обзор выявил недостаток высококачественных исследований о женщинах и физических упражнениях, особенно в отношении влияния менструальных циклов на спортивные результаты. Соавтор исследования Алиша Д'Соуза подчеркивает необходимость индивидуального подхода к тренировкам, развенчивая миф об универсальных упражнениях, основанных на цикле.
Полученные результаты опровергают научные данные, лежащие в основе популярных советов, и подчеркивают важность индивидуальных планов тренировок. Исследователи рекомендуют отслеживать индивидуальные циклы и симптомы для более глубокого понимания, развеивая заблуждения, связанные с физическими упражнениями и менструальными циклами.
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