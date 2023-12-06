Советы по физкультуре для женщин, основанные на менструальных циклах, оказались ненаучны

Несмотря на обилие рекомендаций по диете, тренировкам и добавкам, обзор выявил недостаток высококачественных исследований о женщинах и физических упражнениях, особенно в отношении влияния менструальных циклов на спортивные результаты. Соавтор исследования Алиша Д'Соуза подчеркивает необходимость индивидуального подхода к тренировкам, развенчивая миф об универсальных упражнениях, основанных на цикле.

Полученные результаты опровергают научные данные, лежащие в основе популярных советов, и подчеркивают важность индивидуальных планов тренировок. Исследователи рекомендуют отслеживать индивидуальные циклы и симптомы для более глубокого понимания, развеивая заблуждения, связанные с физическими упражнениями и менструальными циклами.

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