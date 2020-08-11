Фитнес и здоровье
Вчера 20:32
Создан виртуальный соперник для бега
Будет мотивировать пользователя прилагать больше усилий
На площадке для совместного финансирования Kickstarter представили гарнитуру дополненной реальности Ghost Pacer. Она создаёт виртуального соперника для бега, чтобы соревновательный дух делал тренировку эффективнее.
По сути, устройство представляет собой очки, в которых можно будет увидеть виртуального противника. Он будет бежать впереди. Темп бега для него можно будет настроить. Отмечается, что пользователь сможет как обогнать, так и проиграть виртуальному сопернику.
Весь цикл тренировки настраивается в приложении Ghost Pacer. Там можно выбрать маршрут, скорость виртуального помощника, а также отслеживать свои успехи.
Авторы предлагают две версии гарнитуры. Та, что идёт с приставкой Pro, может подключаться к некоторым моделям «умных» часов. Стоимость базовой версии устройства составляет $199, а Pro — $219.