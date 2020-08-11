Создан виртуальный соперник для бега

По сути, устройство представляет собой очки, в которых можно будет увидеть виртуального противника. Он будет бежать впереди. Темп бега для него можно будет настроить. Отмечается, что пользователь сможет как обогнать, так и проиграть виртуальному сопернику.

Весь цикл тренировки настраивается в приложении Ghost Pacer. Там можно выбрать маршрут, скорость виртуального помощника, а также отслеживать свои успехи.

Авторы предлагают две версии гарнитуры. Та, что идёт с приставкой Pro, может подключаться к некоторым моделям «умных» часов. Стоимость базовой версии устройства составляет $199, а Pro — $219.