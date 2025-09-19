Спортивные очки Oakley получили умную версию за $499

Спортивные очки Oakley получили умную версию за $499Недешево
Главная особенность — встроенная 12-мегапиксельная камера с углом обзора 122° и возможностью записи видео в 3K. Камера расположена по центру оправы. Очки поддерживают интеграцию с Garmin и Strava: можно отслеживать спортивные показатели и получать советы от Meta AI* в реальном времени.
Очки защищены от воды и пыли по стандарту IP67, а форма обеспечивает защиту от ветра. Встроенные динамики стали на 6 дБ громче, чем у предыдущей модели Meta HSTN*.
Время работы: до 9 часов при обычном использовании или 6 часов непрерывной музыки. Зарядка до 50% занимает всего 20 минут. С кейсом автономность увеличивается до 36 часов.
Vanguard* предлагаются с линзами разных оттенков — чёрными, сапфировыми, золотыми (24K) и «Road». Сменные линзы обойдутся в $85.
Старт продаж — 21 октября.
