Спортивные очки Oakley получили умную версию за $499

Главная особенность — встроенная 12-мегапиксельная камера с углом обзора 122° и возможностью записи видео в 3K. Камера расположена по центру оправы. Очки поддерживают интеграцию с Garmin и Strava: можно отслеживать спортивные показатели и получать советы от Meta AI* в реальном времени.

Очки защищены от воды и пыли по стандарту IP67, а форма обеспечивает защиту от ветра. Встроенные динамики стали на 6 дБ громче, чем у предыдущей модели Meta HSTN*.