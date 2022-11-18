Столетняя женщина раскрыла секрет долголетия. Он в алкоголе

Барбара Бейтс родилась более ста лет назад, 13 ноября 1922 года. После школы она работала служащей на мельнице. В 1942 году Бист вышла замуж и родила дочь.

Она рассказала, что последние 25 лет своей карьеры женщина работала в городском совете Уэйксфилда, что в Западном Йоркшире, где она, кстати, живет и по сей день. В качестве причины своего долголетия женщина назвала свой любимый алкогольный напиток. "Мне всегда помогала капля виски. Например, я любила добавлять немного виски в воду", - сказала Бейтс.

Ранее новое исследование Сиднейского университета показывает, что употребление алкоголя может способствовать похудению. Но не все так просто.

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