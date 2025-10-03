Strava обвинила Garmin в нарушении патентов на тепловые карты для фитнес-трекеров

В иске говорится, что Garmin нарушила договорённости 2015 года и использовала патенты Strava без разрешения. Истец требует наложить постоянный запрет на платформу и устройства Garmin Connect, включая велокомпьютеры Edge и часы Forerunner, Fenix и Epix.

В жалобе Strava утверждает, что Garmin вышла за рамки допустимого использования сегментов и применила уже запатентованную технологию в своём приложении. Компания также указывает на нарушение двух патентов Strava, связанных с тепловыми картами и рекомендациями маршрутов.

Представитель Strava сообщил, что Garmin незаконно скопировала функции тепловых карт, оригинальной технологии Strava, и в итоге истец обратился в суд после неудачных попыток урегулирования спора в частном порядке. Strava подчёркивает, что не стремится лишить пользователей Garmin возможности синхронизировать данные с их платформой, но требует соблюдения патентных прав.