Тренер рассказал, что эффективнее для похудения: беговая дорожка или эллиптический тренажёр

С другой стороны, эллиптические тренажёры обеспечивают тренировку с низкой нагрузкой. Это делает их оптимальными для людей, у которых проблемы с суставами или которые восстанавливаются после травм. Плавные и скользящие движения на этих тренажёрах снижают нагрузку на суставы, одновременно обеспечивая эффективную тренировку сердечно-сосудистой системы.

Также эллиптические тренажёры задействуют одновременно верхнюю и нижнюю часть тела, воздействуют на руки, ноги и корпус. Хотя эти тренажёры позволяют сжигать меньше калорий в час, чем беговые дорожки, они всё равно создают серьёзную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и могут помочь в снижении веса.

Но что же тогда эффективнее из двух этих тренажёров именно для похудения? Если вы хотите похудеть, наиболее эффективным тренажёром будет тот, который вам нравится постоянно использовать. Вы можете даже чередовать эти устройства.

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