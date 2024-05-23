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Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 мая 2024, 12:45
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Тренер рассказал, сколько шагов в день нужно проходить, чтобы сжечь жир на животе

Да, так тоже можно
Ходьба — очень полезное упражнение, которое снижает риск возникновения инсульта, улучшает психическое здоровье, помогает быстрее похудеть. Но сколько именно шагов в день вам понадобится для снижения веса?
Тренер рассказал, сколько шагов в день нужно проходить, чтобы сжечь жир на животе
© WERA RODSAWANG//GETTY IMAGES

Доменик Анджелино из Trainer Academy отмечает, что количество калорий, которые вы сжигаете при каждом шаге, будет зависеть от веса, состава тела, экономичности движений и некоторых других индивидуальных факторов.

Чтобы определить количество шагов, необходимое для избавления от жира на животе, необходимо определить количество калорий, которые вы сжигаете от других занятий, и количество потребляемых калорий в сутки. Как только вы узнаете это, вы сможете выяснить, сколько шагов вам нужно добавить для дефицита калорий.

Если вы хотите в неделю терять 210 г, то придерживайтесь дефицита в 250 калорий, если 420 г — 500 калорий, 840 г — 1000 калорий.

Тренер рассказал, сколько шагов в день нужно проходить, чтобы сжечь жир на животе
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Ходьба помогает сжигать больше калорий без утомления. Кроме того, вы легко её можете включить в свой распорядок для и она очень универсальна.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.