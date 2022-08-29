Три спортивные привычки, которые замедлят старение

Регулярная растяжка . Она даст возможность избежать физической боли, которая может появиться по мере старения организма. Насчёт наиболее подходящих для вас упражнений посоветуйтесь с врачом.

Поднятие по лестнице. Это не только поможет замедлить старение, но и разовьёт у вас силу и выносливость. Также вы сможете избежать таким образом потери мышечной силы и плотности костей, которая происходит с возрастом.