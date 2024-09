Ученые раскрыли новые минусы длительных нагрузок на шею

Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, рассказывает о том, как длительные нагрузки на шею приводят к усталости мышц, что, в свою очередь, вызывает механические изменения в шейном отделе позвоночника, способствующие возникновению боли в шее.

Используя рентген, исследователи отслеживали движения позвоночника при различных положениях шеи и обнаружили, что напряжение усиливает искривление шейного отдела позвоночника. Этот вывод имеет огромное значение, так как предоставляет четкое доказательство того, что мышечная усталость может привести к повышенному риску возникновения боли в шее за счет изменения механики позвоночника.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.