Ученые раскрыли секрет идеальной растяжки перед физкультурой

Представьте себе: когда вы растягиваетесь, ваши мышцы не просто становятся длиннее, они двигаются по всем направлениям. Это похоже на раскрытие книги - страницы (или, в данном случае, мышечные волокна) меняют угол наклона, создавая эффект удлинения, при этом сами мышцы не становятся длиннее.

Ведущий научный сотрудник доктор Ясуо Каваками рассказывает: «Это просто потрясающе! Наши мышцы подобны виртуозным акробатам, использующим уникальный механизм передачи, чтобы предотвратить травмы, достигая при этом максимального растяжения». Это умопомрачительное открытие не только обещает улучшить вашу йогу, но и может стать переломным моментом как для спортсменов, так и для любителей физкультуры.

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