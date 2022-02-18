Учёные доказали, что занятия спортом помогают улучшить память

Ведущий автор исследования Сара Агджаян, аспирант кафедры клинической и биологической психологии здоровья Школы искусств и наук им. Дитриха заявила, что тренировки около трех раз в неделю в течение как минимум четырех месяцев - это то, что нужно, чтобы получить привести эпизодическую память в порядок.

Исследователи обнаружили, что физические упражнения для пожилых людей действительно могут улучшить их память.

Команда, включающая Кирка Эриксона, советника Агджаян, с факультета психологии и других исследователей из Питтсбурга, Университета Карнеги-Меллона и Университета Айовы, опубликовала свои результаты в журнале Communications Medicine.

“Мы обнаружили, что у людей в возрасте от 55 до 68 лет наблюдаются более значительные улучшения памяти по сравнению с теми, кому от 69 до 85 лет, поэтому лучше начать занятия раньше”, - рассказала Агджаян. Команда также обнаружила наибольший эффект от физических упражнений у тех, у кого еще не наблюдалось снижения когнитивных способностей, и в исследованиях, где участники занимались постоянно несколько раз в неделю.

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