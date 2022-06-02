Учёные: командные виды спорта полезны для психики детей

Согласно результатам масштабного исследования, проведённого в США, дети и подростки, которые занимаются командными видами спорта, реже сталкиваются с психическими проблемами. При этом те из детей, кто занимается индивидуальными видами спорта, могут иметь больше ментальных проблем, чем те, кто вообще никак не связан со спортом. Все выводы были опубликованы в издании PLOS ONE.

В ходе научной работы Мэтт Хоффманн из Калифорнийского государственного университета вместе с коллегами изучил данные об 11 235 детей, возраст которых составлял 9-13 лет. Эксперты обращали внимание на спортивные привычки и психическое здоровье ребёнка. Кроме того, учитывались такие факторы, как общая физическая активность участников и доход их семьи.