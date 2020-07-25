Учёные нашли опасные бактерии в спортзалах

От устойчивых к антибиотикам бактерий, как можно догадаться, сложно избавиться. Для лечения инфекций, вызванных ими, приходится использовать по несколько препаратов или же новейшие препараты. Тысячи людей ежегодно умирают от инфекций, которые вызывают такие устойчивые бактерии.

В новом исследовании, опубликованном Американским обществом по микробиологии (ASM), говорится, что 43% оборудования в проверенных тренажёрных залах содержало стафилококки, устойчивые к антибиотикам. Бактерии были найдены и на гирях, и на штангах, и на беговых дорожках.

Учёные рекомендуют залам проводить регулярную очистку поверхностей. Может подойти даже разбавленный отбеливатель, главное — регулярность.