Учёные научились излечивать один из типов слепоты

Потеря фоторецепторов в глазу может привести к снижению зрения и слепоте. В настоящее время не существует эффективного лечения этой болезни.

Команда разработала новый метод, который позволил получить клетки-предшественники фоторецепторов, аналогичные тем, что находятся в человеческих эмбрионах. Пересадка этих клеток в экспериментальные модели привела к частичному восстановлению функции сетчатки.

Следующая задача исследователей - изучить эффективность их метода на моделях дегенерации фоторецепторов, более близких к человеческим.

Болезнь Альцгеймера начинает развиваться в головном мозге за несколько десятилетий до появления первых симптомов. Научные работы также показывают, что эта болезнь влияет на сетчатку глаза.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.