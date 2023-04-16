Учёные научились излечивать один из типов слепоты

Учёные научились излечивать один из типов слепотыОсталось проверить их метод на близких к человеческим клетках
Исследователи из Медицинской школы Duke-NUS, Сингапурского института глазных исследований и Каролинского института в Швеции успешно использовали стволовые клетки для производства фоторецепторных клеток и восстановления зрения в экспериментальных моделях поврежденной сетчатки.
Фото: Freepic
Потеря фоторецепторов в глазу может привести к снижению зрения и слепоте. В настоящее время не существует эффективного лечения этой болезни.
Команда разработала новый метод, который позволил получить клетки-предшественники фоторецепторов, аналогичные тем, что находятся в человеческих эмбрионах. Пересадка этих клеток в экспериментальные модели привела к частичному восстановлению функции сетчатки.
Следующая задача исследователей - изучить эффективность их метода на моделях дегенерации фоторецепторов, более близких к человеческим.
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