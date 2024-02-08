Учёные обнаружили, что даже лёгкая форма ковида повышает вероятность развития бессонницы

50% опрошенных также заявили, что после заражения ковидом они стали чаще просыпаться ночью, а 1/3 людей признались, что им труднее заснуть, они хуже и меньше спят.

Для анализа, проведённого в рамках исследования, были взяты 1056 взрослых (средний возраст - 33 года, чуть более 2/3 составляли женщины). Они в период с июня по сентябрь 2022 года заполнили опросник, в котором их спрашивали, насколько хорошо они спали, как долго спали и насколько легко им было заснуть в последние две недели по сравнению с периодом до заражения COVID-19.

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