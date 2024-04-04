Учёные объяснили, чем полезна для здоровья ходьба задом наперёд

Учёные объяснили, чем полезна для здоровья ходьба задом наперёдЭтот метод точно стоит попробовать
TikTok не всегда является надёжным источником информации о здоровье. Тем не менее с пользой ходьбы задом наперёд соглашаются и специалисты в области здравоохранения.
Физиотерапевт Кристин Холк из Atlantic Sports Health в Нью-Джерси отмечает, что на самом деле ходьбу задом наперёд врачи рекомендуют уже несколько десятилетий. Особенно полезна такая ходьба для пожилых, которые часто страдают от болей в суставах. Другие эксперты утверждают, что этот метод ходьбы вне зависимости от возраста помогает укрепить нижнюю часть тела.
Ходьба задом наперёд помогает задействовать иные группы мышц, чем при обычной ходьбе. Также снижается давление на колени. Ещё сильнее начинают работать при ходьбе задом наперёд мышцы передней части бедра — квадрицепсы. В результате боль в колене у людей может уменьшиться, то же самое касается напряжения мышц. Важно, что такая ходьба снижает давление на внутреннюю сторону колена, где у многих пожилых людей развивается артрит.
Двигаясь задом наперёд, вы также укрепите ягодицы, растяните сгибатели бедра (группа мышц, участвующих в поддержании осанки, равновесия и в стабилизации нижней части позвоночника), улучшите свою способность ощущать положение тела в пространстве. Ходьба задом наперёд заставляет вас постоянно думать, куда вы идёте, поэтому мозг вынужден собирать больше информации об внешнем мире, чем обычно.
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