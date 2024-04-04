Учёные объяснили, чем полезна для здоровья ходьба задом наперёд

TikTok не всегда является надёжным источником информации о здоровье. Тем не менее с пользой ходьбы задом наперёд соглашаются и специалисты в области здравоохранения.

Физиотерапевт Кристин Холк из Atlantic Sports Health в Нью-Джерси отмечает, что на самом деле ходьбу задом наперёд врачи рекомендуют уже несколько десятилетий. Особенно полезна такая ходьба для пожилых, которые часто страдают от болей в суставах. Другие эксперты утверждают, что этот метод ходьбы вне зависимости от возраста помогает укрепить нижнюю часть тела.