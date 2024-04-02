Учёные объяснили, почему перед месячными возникает бессонница

В новом исследовании участвовала 51 здоровая женщина в возрасте от 18 до 35 лет. Им нужно было носить трекер сна и каждый день вести дневник с описанием своего сна и своих эмоций в течение двух менструальных циклов.

Оказалось, что за несколько дней до наступления месячных женщины значительно чаще просыпались по ночам и проводили меньше времени в постели. Также они сообщили о повышенном чувстве гнева и меньшем количестве положительных эмоций, таких как счастье, спокойствие и энтузиазм.