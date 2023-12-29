Учёные выяснили, что быстрая ходьба помогает бросить курить

Учёные выяснили, что быстрая ходьба помогает бросить куритьИ нужно для этого всего 10 минут
Специалисты из Университета Инсбрука недавно узнали, что занятия быстрой ходьбой уменьшают тягу к курению и улучшают общее самочувствие у тех, кто временно воздерживается от курения. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Psychopharmacology.
В рамках нового исследования учёные провели три эксперимента с участием 16 курильщиков. В случайном порядке люди совершали 10-минутную быструю прогулку на свежем воздухе, выполняли упражнения на беговой дорожке в помещении или просто сидели в течение 10 минут.
Оказалось, что тяга к сигаретам уменьшилась в группах, которые занимались как в помещении, так и на открытом воздухе. То же самое касается синдрома отмены и общего самочувствия. Спустя 10 минут тяга к курению была немного меньше у тех, кто находился на улице.
Ещё одно различие между группами, находящимися в помещении и на свежем воздухе, состояло во времени, которое проходило до выкуривания следующей сигареты. Это 17 минут и 26 минут соответственно.
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