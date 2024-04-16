Учёные выяснили, как физическая активность помогает защититься от болезней сердца

В среднем наблюдение за участниками длилось 10 лет. У тех, кто соблюдал рекомендации по физической активности, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний был на 23% ниже, чем у людей, которые не следовали этим рекомендациям.

Люди с более высоким уровнем физической активности также имели тенденцию иметь более низкую активность мозга, связанную со стрессом. Причём это было вызвано улучшением функций префронтальной коры. Эта область мозга отвечает за исполнительные функции, ограничивает активность центров стресса в мозге. Данный факт объясняет, почему занятия спортом полезны для сердечно-сосудистой системы.

Физическая активность в два раза эффективнее снижает вероятность развития болезней сердца у людей, которые уже страдают депрессией.

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