Учёные выяснили, как физическая активность помогает защититься от болезней сердца

Результаты нового исследования, опубликованного в Journal of the American College of Cardiology, показали, что некоторым людям физическая активность приносит наибольшую пользу. Это те, у кого была диагностирована депрессия.

Ахмед Тавакол, доктор медицинских наук, исследователь и кардиолог из Научно-исследовательского центра сердечно-сосудистой визуализации Массачусетской больницы общего профиля, вместе с коллегами проанализировал медицинские записи и другую информацию 50 359 участников Mass General Brigham Biobank.