Учёные выяснили, как физическая активность помогает защититься от болезней сердца

Учёные выяснили, как физическая активность помогает защититься от болезней сердцаЭто исследование провели специалисты из Массачусетской больницы общего профиля
Результаты нового исследования, опубликованного в Journal of the American College of Cardiology, показали, что некоторым людям физическая активность приносит наибольшую пользу. Это те, у кого была диагностирована депрессия.
Ахмед Тавакол, доктор медицинских наук, исследователь и кардиолог из Научно-исследовательского центра сердечно-сосудистой визуализации Массачусетской больницы общего профиля, вместе с коллегами проанализировал медицинские записи и другую информацию 50 359 участников Mass General Brigham Biobank.
В среднем наблюдение за участниками длилось 10 лет. У тех, кто соблюдал рекомендации по физической активности, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний был на 23% ниже, чем у людей, которые не следовали этим рекомендациям.
Люди с более высоким уровнем физической активности также имели тенденцию иметь более низкую активность мозга, связанную со стрессом. Причём это было вызвано улучшением функций префронтальной коры. Эта область мозга отвечает за исполнительные функции, ограничивает активность центров стресса в мозге. Данный факт объясняет, почему занятия спортом полезны для сердечно-сосудистой системы.
Физическая активность в два раза эффективнее снижает вероятность развития болезней сердца у людей, которые уже страдают депрессией.
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