Учёные выяснили, какие продукты помогают улучшить сон и снизить уровень стресса

В новом исследовании, опубликованном в Molecular Psychiatry, приняли участие 45 взрослых. Их возраст составлял от 18 до 59 лет. Все участники обычно придерживались диеты с высоким содержанием клетчатки.

В рамках эксперимента добровольцев разделили на две группы. Одна из них следовала диете, которая соответствовала пищевой пирамиде, вторая - так называемой психобиотической диете (в неё входит множество ферментированных и пребиотических продуктов).