Увеличение количества определенных кишечных бактерий повысило мотивацию к спорту

Авторы нового исследования задавались вопросом, могут ли кишечные бактерии влиять на поведение при добровольных физических упражнениях. Их работа также была сосредоточена на мышах, причем одна группа была сконструирована так, чтобы стать бегунами высокого уровня, а вторая, обычная, использовалась в качестве контрольной группы. Мышам давали антибиотики, направленные на уничтожение основных видов кишечных бактерий, что было подтверждено анализами фекалий после 10 дней лечения.

В результате способность бегать на колесах у мышей-спортсменов снизилась на 21 процент, и они не восстановили свои способности к бегу на высокой скорости даже через 12 дней после прекращения лечения. На поведение нормальных мышей лечение существенно не повлияло, и ни одна из групп не проявила никаких признаков болезни, что позволило команде возложить ответственность за эффект на отсутствующие бактерии.

“Мы полагали, что набор кишечных бактерий животного, его микробиом, влияет на пищеварительные процессы и работу мышц, а также на мотивацию к различным видам поведения, включая физические упражнения”, - сказал автор исследования Теодор Гарланд. “Наше исследование подтверждает это мнение”.

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