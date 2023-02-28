Фитнес и здоровье
18:12, 28 февраля 2023
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В чём польза кокосового масла для похудения

И как его можно использовать

Обычно у кокосового масла твёрдая консистенция, однако при высокой температуре оно становится жидким. А применять такое масло стали люди ещё в древние времена.

В чём польза кокосового масла для похудения

Фото: Eater

У кокосового масла в целом очень много преимуществ для здоровья. Оно полезно для зубов и дёсен, для волос, а также помогает в похудении.

Действует косовое масло следующим образом.

  1. Сохраняет ощущение сытости. Происходит это благодаря триглицеридам со средней длиной цепи. Исследования показывают, что связано это с особенностями расщепления этих веществ организмом. При расщеплении они образуют молекулы кетоны, которые снижают аппетит. Это возможно либо при помощи воздействия на нейромедиаторы мозга, либо при помощи изменения уровня гормона голода.
В чём польза кокосового масла для похудения

Public Domain

  1. Ускоряет обмен веществ. Согласно некоторым исследованиям, кокосовое масло помогает в лечении метаболического синдрома, улучшает толерантность к глюкозе, способствует похудению. Кроме того, среднецепочечные жирные кислоты повышают уровень энергии и ускоряют метаболизм. Это увеличивает способность организма сжигать жир.

В целом кокосовое масло действительно помогает похудеть, так как в его составе есть среднецепочечные жирные кислоты.

Результаты одного научного исследования показали, что при употреблении двух столовых ложек кокосового масла в сочетании с низкокалорийной диетой в течение 12 недель у людей с ожирением и лишним весом значительно уменьшаются показатели талии и индекс массы тела. Причём употреблять такое масло лучше всего перед сном, поскольку оно ускоряет сжигание жира именно во время сна. А ещё похудеть поможет это масло при употреблении вместе с утренним чаем.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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