В чём польза кокосового масла для похудения

В чём польза кокосового масла для похуденияИ как его можно использовать
Обычно у кокосового масла твёрдая консистенция, однако при высокой температуре оно становится жидким. А применять такое масло стали люди ещё в древние времена.
Фото: Eater
У кокосового масла в целом очень много преимуществ для здоровья. Оно полезно для зубов и дёсен, для волос, а также помогает в похудении.
Действует косовое масло следующим образом.
- Сохраняет ощущение сытости. Происходит это благодаря триглицеридам со средней длиной цепи. Исследования показывают, что связано это с особенностями расщепления этих веществ организмом. При расщеплении они образуют молекулы кетоны, которые снижают аппетит. Это возможно либо при помощи воздействия на нейромедиаторы мозга, либо при помощи изменения уровня гормона голода.
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- Ускоряет обмен веществ. Согласно некоторым исследованиям, кокосовое масло помогает в лечении метаболического синдрома, улучшает толерантность к глюкозе, способствует похудению. Кроме того, среднецепочечные жирные кислоты повышают уровень энергии и ускоряют метаболизм. Это увеличивает способность организма сжигать жир.
В целом кокосовое масло действительно помогает похудеть, так как в его составе есть среднецепочечные жирные кислоты.
Результаты одного научного исследования показали, что при употреблении двух столовых ложек кокосового масла в сочетании с низкокалорийной диетой в течение 12 недель у людей с ожирением и лишним весом значительно уменьшаются показатели талии и индекс массы тела. Причём употреблять такое масло лучше всего перед сном, поскольку оно ускоряет сжигание жира именно во время сна. А ещё похудеть поможет это масло при употреблении вместе с утренним чаем.
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