В чём польза кокосового масла для похудения

Ускоряет обмен веществ. Согласно некоторым исследованиям, кокосовое масло помогает в лечении метаболического синдрома, улучшает толерантность к глюкозе, способствует похудению. Кроме того, среднецепочечные жирные кислоты повышают уровень энергии и ускоряют метаболизм. Это увеличивает способность организма сжигать жир.

В целом кокосовое масло действительно помогает похудеть, так как в его составе есть среднецепочечные жирные кислоты.

Результаты одного научного исследования показали, что при употреблении двух столовых ложек кокосового масла в сочетании с низкокалорийной диетой в течение 12 недель у людей с ожирением и лишним весом значительно уменьшаются показатели талии и индекс массы тела. Причём употреблять такое масло лучше всего перед сном, поскольку оно ускоряет сжигание жира именно во время сна. А ещё похудеть поможет это масло при употреблении вместе с утренним чаем.

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