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Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 февраля 2024, 22:13
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В Испании создали трекер пота спортсменов

Для отслеживания регидратации
На выставке MWC была представлена наклейка для отслеживания пота атлетов, предназначенная для мониторинга потери соли и помощи в разработке стратегии регидратации. Испанский стартап Sweanty, создатель этого одноразового устройства, разрабатывает персонализированные планы гидратации для спортсменов на основе анализа их пота.

Суть системы заключается в том, чтобы гарантировать, что спортсмены восполняют потерю электролитов, принимая правильное количество изотонических напитков после каждой тренировки. Анализ «профиля пота» пользователя наклейки отправляется в приложение, где они получают индивидуальный план гидратации.

Текущая версия наклейки предназначена для одноразового использования, и стартап планирует запустить ее в Испании к концу апреля. Стоимость предположительно составит около € 120 за упаковку из трех наклеек, включая три месяца подписки на службу отслеживания.

Электронные компоненты будущей версии наклейки можно будет сохранять после каждого использования, что уменьшит стоимость. Sweanty ожидает, что их продукт также найдет применение в других областях, таких как забота о здоровье пожилых людей и безопасность работников в условиях повышенной температуры.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

В Испании создали трекер пота спортсменов
© Sweanty