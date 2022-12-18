В какое время дня лучше всего заниматься спортом, чтобы это не мешало сну

Эксперт рассказал, что если «сова» стремится заснуть и проснуться раньше (например, из-за определённого графика работы), упражнения в начале дня могут помочь в этом. С другой стороны, если «жаворонок» хочет лечь спать позже (чтобы вечер был длиннее), ему может быть полезно тренироваться между 19 и 22 часами.

Одно исследование также показало, что занятия в более позднее время в большей степени связаны с задержкой сна для «утренних», чем для «вечерних» типов. Напряжённый образ жизни может затруднить планирование физических упражнений, но если есть такая ​​возможность, то польза от упражнений перевешивает риски.