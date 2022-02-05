В Минздраве России дали советы по снижению риска развития рака на 70%

По словам Дроздовой, продукты, которые не прошли глубокую обработку могут также спровоцировать развитие онкологических заболеваний. К тому же, она советует добавить в свой суточный рацион побольше овощей и фруктов, как минимум грамм 400, в качестве профилактики.

Если отстраниться от продуктов питания, то также будет полезно регулярно проходить диспансеризацию и медосмотры, которые позволяют при помощи скринингов выявлять даже бессимптомные патологии, что поможет начать лечение уже на ранних стадиях, когда шансы на выздоровление выше, считает специалист.

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