В Минздраве России дали советы по снижению риска развития рака на 70%А также его выявлению
Речь идет о физической активности, хорошем питании и отсутствии вредных привычек, которые вносят самый большой вклад не только в развитие онкологических заболеваний, но и сердечно-сосудистых патологий, болезней органов дыхания
По словам Дроздовой, продукты, которые не прошли глубокую обработку могут также спровоцировать развитие онкологических заболеваний. К тому же, она советует добавить в свой суточный рацион побольше овощей и фруктов, как минимум грамм 400, в качестве профилактики.
Если отстраниться от продуктов питания, то также будет полезно регулярно проходить диспансеризацию и медосмотры, которые позволяют при помощи скринингов выявлять даже бессимптомные патологии, что поможет начать лечение уже на ранних стадиях, когда шансы на выздоровление выше, считает специалист.
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