В Роспотребнадзоре предупредили о лихорадке Западного Нила в стране

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В Роспотребнадзоре предупредили о лихорадке Западного Нила в странеКоторая разносится комарами
Не успела еще Оспа обезьян “закрепиться” в мыслях россиян, как заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная помимо прочего допустила вероятность заражения россиян лихорадкой Западного Нила, о чем сообщают РИА Новости.
Так, по ее словам в 2020 году в России было выявлено 10 случаев заболевания лихорадкой, в прошлом году их было уже 76. И хоть в 2022 году случаев заболевания не фиксировалось, она предупредила, что комары-переносчики встречаются во многих регионах.
Риски инфицирования на территории России нельзя исключать. Комары-переносчики встречаются во многих регионах (за исключением отдельных районов Севера)
Наталья Пшеничная
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Ранее Наталья Пшеничная рассказала о последствиях для глаз у людей, перенесших оспу обезьян.
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