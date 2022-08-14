В Роспотребнадзоре предупредили о лихорадке Западного Нила в стране

Так, по ее словам в 2020 году в России было выявлено 10 случаев заболевания лихорадкой, в прошлом году их было уже 76. И хоть в 2022 году случаев заболевания не фиксировалось, она предупредила, что комары-переносчики встречаются во многих регионах.