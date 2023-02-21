Вам уже за 40? Вот сколько минут вы должны заниматься спортом, чтобы уберечь себя от госпитализации

Учёные недавно обнаружили, что из почти 82 000 взрослых британцев в возрасте от 42 до 78 лет те, кто регулярно занимается спортом, с меньшей вероятностью будут госпитализированы в ближайшие годы из-за болезней. Среди таких заболеваний - инсульт, пневмония, осложнения диабета, тяжёлые инфекции мочевыводящих путей.

Согласно полученным данным, если бы люди среднего и пожилого возраста добавили всего 20 минут кардио в день, то они могли бы снизить риск госпитализации в течение семи лет - на 4-23%.