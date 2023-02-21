Вам уже за 40? Вот сколько минут вы должны заниматься спортом, чтобы уберечь себя от госпитализации

Вам уже за 40? Вот сколько минут вы должны заниматься спортом, чтобы уберечь себя от госпитализацииИмейте это в виду
Согласно результатам нового исследования, регулярные физические упражнения в возрасте 40+ помогают поддерживать тело в форме и защищают от госпитализации.
Фото: Whole Life Challenge
Учёные недавно обнаружили, что из почти 82 000 взрослых британцев в возрасте от 42 до 78 лет те, кто регулярно занимается спортом, с меньшей вероятностью будут госпитализированы в ближайшие годы из-за болезней. Среди таких заболеваний - инсульт, пневмония, осложнения диабета, тяжёлые инфекции мочевыводящих путей.
Согласно полученным данным, если бы люди среднего и пожилого возраста добавили всего 20 минут кардио в день, то они могли бы снизить риск госпитализации в течение семи лет - на 4-23%.
Medical Xpress
Результаты проведённого исследования были опубликованы в JAMA Network Open. Основаны все эти выводы на данных крупного исследовательского проекта UK Biobank.
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