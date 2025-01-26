Фитнес и здоровье
Опубликовано 26 января 2025, 00:45
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Вас обманывали всю жизнь: привычки формируются на 21 день — учёные

Развенчанный миф
Привычки формируются на 21 день - учёные. Если вам трудно придерживаться диеты, не теряйте надежды — новое исследование Университета Южной Австралии показывает, что формирование здоровых привычек требует времени. Вопреки распространенному мнению о том, что привычки формируются за 21 день, исследование показало, что обычно требуется около двух месяцев (59−66 дней), чтобы начать формировать привычку, и почти год (335 дней), чтобы она закрепилась.
Вас обманывали всю жизнь: привычки формируются на 21 день — учёные
© John Arano

Бен Сингх, ведущий исследователь, объясняет, что формирование здоровых привычек, таких как правильное питание или физические упражнения, может сильно варьироваться в зависимости от таких факторов, как частота, время и удовольствие. Например, если добавить привычку к утреннему распорядку дня или делать что-то, от чего вы получаете удовольствие, ее будет легче придерживаться. Небольшие шаги, такие как подготовка спортивной одежды накануне вечером или приготовление здоровой пищи, могут помочь превратить благие намерения в устойчивые привычки.

Это также напоминание о том, что не стоит сдаваться через несколько недель — реальные изменения требуют времени.

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