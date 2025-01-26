Бен Сингх, ведущий исследователь, объясняет, что формирование здоровых привычек, таких как правильное питание или физические упражнения, может сильно варьироваться в зависимости от таких факторов, как частота, время и удовольствие. Например, если добавить привычку к утреннему распорядку дня или делать что-то, от чего вы получаете удовольствие, ее будет легче придерживаться. Небольшие шаги, такие как подготовка спортивной одежды накануне вечером или приготовление здоровой пищи, могут помочь превратить благие намерения в устойчивые привычки.

Это также напоминание о том, что не стоит сдаваться через несколько недель — реальные изменения требуют времени.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.