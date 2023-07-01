Вот лучшие способы снизить сахар диабетикам 2 типа

Длительное повышение уровня глюкозы в крови может привести к различным осложнениям. Хотя с диабетом второго типа можно справиться с помощью здорового питания и регулярных физических упражнений, целью исследования было определить наиболее эффективный подход.

Исследователи изучили многочисленные предыдущие исследования и обнаружили, что сочетание аэробных упражнений и тренировок на сопротивление в течение 150 минут в неделю, распределенных на три-пять дней, дает положительные результаты. Также оказалось полезным разбивать сидячий образ жизни короткими сериями упражнений в течение дня, особенно после еды.

Кроме того, было установлено, что физические упражнения во второй половине дня более эффективны для контроля уровня глюкозы в крови, чем физические упражнения утром.

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