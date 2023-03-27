Вот лучший способ прожить как можно дольше, по мнению диетолога

Научные исследования показывают, что те, кто придерживается диеты с большим количеством растительной пищи (например, средиземноморской диеты), с меньшей вероятностью столкнутся с проблемами со здоровьем позднее. В частности, с диабетом 2 типа, повышенным уровнем холестерина, высоким кровяным давлением, ожирением.

Кроме того, многие не употребляют достаточно рыбы. В жирной рыбе - много омега-3, благодаря чему сердце работает хорошо и поддерживает в норме кровяное давление.

Ещё один ключевой компонент здорового питания - это растворимая клетчатка. Она помогает предотвратить инсульт и инфаркт.

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