Вот почему нужно заниматься спортом именно по утрам

Вот почему нужно заниматься спортом именно по утрамЭто выяснили учёные
Оказывается, благодаря утренней пробежке можно ускорить обмен веществ и сжечь больше жира. На это указывают результаты экспериментов на животных.
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Как показали исследования, проведённые на мышах, за счёт выполнения упражнений высокой интенсивности по утрам можно ускорить метаболизм и сжечь больше жира. То есть лучше тренироваться всё-таки не вечером, а поздним утром.
Исследование, доказывающее это, провели учёные из Каролинского института в Швеции и Университета Копенгагена в Дании. В ходе эксперимента мыши выполняли высокоинтенсивные упражнения в один из двух периодов их дневного цикла: в раннюю активную фазу и в раннюю фазу отдыха. Соответствовало это поздней утренней и поздней вечерней тренировке у людей.
BBC Science Focus
Выяснилось, что упражнения в начале дня помогли увеличить экспрессию генов, связанных с расщеплением жира. Также они увеличили скорость обмена веществ. Это говорило о том, что мыши во время утренних тренировок сжигали больше жира и продолжали сжигать больше калорий в течение всего дня.
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