Вот почему нужно заниматься спортом именно по утрам

Как показали исследования, проведённые на мышах, за счёт выполнения упражнений высокой интенсивности по утрам можно ускорить метаболизм и сжечь больше жира. То есть лучше тренироваться всё-таки не вечером, а поздним утром.

Исследование, доказывающее это, провели учёные из Каролинского института в Швеции и Университета Копенгагена в Дании. В ходе эксперимента мыши выполняли высокоинтенсивные упражнения в один из двух периодов их дневного цикла: в раннюю активную фазу и в раннюю фазу отдыха. Соответствовало это поздней утренней и поздней вечерней тренировке у людей.