Врач назвал регионы России с наибольшим содержанием фтора в водопроводной воде

Критики, включая американских чиновников здравоохранения, утверждают, что фтор вреден и может способствовать таким проблемам, как артрит, заболевания щитовидной железы и даже снижение IQ. Исследования, проведенные в нескольких странах, связывают высокий уровень фтора (выше 1,5 мг/л) со снижением IQ у детей. ВОЗ рекомендует безопасный предел в 1,5 мг/л, а США — 0,7 мг/л.

В России централизованное фторирование не распространено, но в некоторых регионах, например в Москве, на Урале и в Сибири, уровень фтора в воде естественно высок и достигает 4,4 мг/л. Чтобы узнать уровень фтора в вашей местности, обратитесь к местному поставщику воды.

Фтор также содержится в стоматологических средствах, таких как зубная паста и ополаскиватели для рта .

Выбирайте их тщательно, чтобы избежать передозировки, особенно если ваша вода уже содержит фтор.

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