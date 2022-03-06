Врач назвала общую черту всех долгожителей

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Врач назвала общую черту всех долгожителейНо подражать этому не обязательно
Всем нам хочется пожить подольше, и порой нас удивляет возраст долгожителей. Так, терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала про общие черты всех долгожителей.
Она объяснила, что долгожительство по большей части зависит от генетических признаков. Однако, по словам Тихомировой, у всех долгожителей есть общие “признаки” – они мало едят, и иногда “забывают поужинать”.
Питаться желательно простой крестьянской пищей, к которой не притрагивалась рука пищевой промышленности. Жить долго — питаться мало и иногда немножечко голодать
Елена Тихомирова
Терапевт
Но несмотря на эти советы, врач рекомендует не отказываться от консультации у специалистов.
Напомним, что ранее учёные из Кейсовского университета Западного резервного района в США обнаружили, что белок 53BP1 является составляющей некоего механизма, защищающего ДНК от старения.
Источник: Известия