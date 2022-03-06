Врач назвала общую черту всех долгожителей

Но несмотря на эти советы, врач рекомендует не отказываться от консультации у специалистов.

Напомним, что ранее учёные из Кейсовского университета Западного резервного района в США обнаружили, что белок 53BP1 является составляющей некоего механизма, защищающего ДНК от старения.