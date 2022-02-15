Всего 20 минут ежедневной физической активности могут избавить от серьёзных болезней сердца в 80+ лет

Всего 20 минут ежедневной физической активности могут избавить от серьёзных болезней сердца в 80+ летНо это касается только тех, кому 70-75 лет
Уже давно известно, что физическая активность в целом помогает предотвратить развитие различных заболеваний сердца и сосудов. Это также помогает продлить жизнь. Из недавнего исследования стало известно, что даже в пожилом возрасте упражнения могут быть полезны.
Для проведения исследования учёные проанализировали данные Progetto Veneto Anziani (ProVA). В этом опросе приняли участие 3099 итальянцев в возрасте 65 лет и старше. Сначала информация об испытуемых собиралась в 1995-1997 годы, затем - 4 и 7 лет спустя. Кроме того, участники в анкетах указывали свой уровень физической активности. Те, кто выполнял упражнения или занимался спортом 20 и больше минут ежедневно, считались исследователями активными. В целом же мужчины имели более высокий уровень физической активности, чем женщины.
В результате оказалось, что активный образ жизни и увеличение физической активности связаны с низкой вероятностью развития сердечно-сосудистых заболеваний и смертности. При этом ниже всего был риск возникновения ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности в позднем пожилом возрасте, то есть 80 лет и больше.
Больше всего преимуществ даёт поддержание стабильно высокой физической активности в 70 лет. Незначительные изменения в плане риска развития болезней сердца были и в 75 лет. При этом важно, что снижение вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечной недостаточности также предполагало 20-40 минут умеренной или высокой активности ежедневно.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.