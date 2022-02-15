Всего 20 минут ежедневной физической активности могут избавить от серьёзных болезней сердца в 80+ лет

Но это касается только тех, кому 70-75 лет

Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в издании Heart, для поддержания сердечной-сосудистой системы в хорошем состоянии 70-летним нужно тратить лишь 20 минут на выполнение различных упражнений ежедневно. Подробнее о результатах научной работы - в статье.