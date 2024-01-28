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Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 января 2024, 15:47
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Всего 25 минут спорта в неделю хватило для улучшения работы мозга

Обзор последних исследований
Новое исследование показало, что занятия спортом в течение всего 25 минут в неделю могут значительно улучшить здоровье мозга, снижая риск потери памяти и слабоумия. Исследование, проведенное учеными Вашингтонского университета в Сент-Луисе, включало в себя сканирование мозга более 10 000 здоровых взрослых людей разного возраста.

Исследователи обнаружили, что у тех, кто регулярно занимался спортом, мозг был «массивнее», особенно в областях, связанных с памятью и мышлением. Ведущий автор исследования Сайрус А. По словам Раджи, считается, что физические упражнения уменьшают воспаление в мозге и стимулируют выделение нейрохимических веществ, которые способствуют образованию новых клеток мозга и кровеносных сосудов.

Это, по сути, создает «структурный резерв мозга», который может помочь защитить от уменьшения размера и функции мозга, происходящего с возрастом.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что даже небольшое количество физических упражнений может оказать значительное влияние на здоровье мозга. По словам Раджи, полученные результаты имеют практическое значение для людей всех возрастов, и даже легкие физические упражнения, такие как ходьба, плавание или езда на велосипеде, могут быть полезны.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Calgarysun
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
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#Мозг
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#спорт