Всего 25 минут спорта в неделю хватило для улучшения работы мозга

Исследователи обнаружили, что у тех, кто регулярно занимался спортом, мозг был «массивнее», особенно в областях, связанных с памятью и мышлением. Ведущий автор исследования Сайрус А. По словам Раджи, считается, что физические упражнения уменьшают воспаление в мозге и стимулируют выделение нейрохимических веществ, которые способствуют образованию новых клеток мозга и кровеносных сосудов.

Это, по сути, создает «структурный резерв мозга», который может помочь защитить от уменьшения размера и функции мозга, происходящего с возрастом.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что даже небольшое количество физических упражнений может оказать значительное влияние на здоровье мозга. По словам Раджи, полученные результаты имеют практическое значение для людей всех возрастов, и даже легкие физические упражнения, такие как ходьба, плавание или езда на велосипеде, могут быть полезны.

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