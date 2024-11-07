Всего пять минут дополнительных упражнений в день оказались полезны давлению

Анализируя данные почти 15 000 участников из пяти стран, исследователи установили, что короткие ежедневные упражнения, такие как подъём по лестнице или быстрая пробежка, могут снизить систолическое давление (SBP) примерно на 0,68 мм рт. ст. и диастолическое (DBP) на 0,54 мм рт. ст.

Исследование подчёркивает влияние высокоинтенсивной активности на здоровье сердечно-сосудистой системы, при этом старший автор исследования профессор Эммануэль Стаматакис отмечает, что даже короткие периоды «добавленной активности» могут существенно повлиять на показатели давления.

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