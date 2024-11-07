Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 ноября 2024, 17:58
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Всего пять минут дополнительных упражнений в день оказались полезны давлению

Артериальному
Новое исследование, проведённое учёными из Университета Сиднея и Университетского колледжа Лондона, показало, что добавление всего пяти минут умеренной или интенсивной физической активности ежедневно может помочь снизить артериальное давление.
Всего пять минут дополнительных упражнений в день оказались полезны давлению
© Ferra

Анализируя данные почти 15 000 участников из пяти стран, исследователи установили, что короткие ежедневные упражнения, такие как подъём по лестнице или быстрая пробежка, могут снизить систолическое давление (SBP) примерно на 0,68 мм рт. ст. и диастолическое (DBP) на 0,54 мм рт. ст.

Исследование подчёркивает влияние высокоинтенсивной активности на здоровье сердечно-сосудистой системы, при этом старший автор исследования профессор Эммануэль Стаматакис отмечает, что даже короткие периоды «добавленной активности» могут существенно повлиять на показатели давления.

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Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
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