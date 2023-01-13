Всего шесть минут физкультуры в день могут сохранить ваш мозг здоровым к старости

Исследование было посвящено специфическому белку BDNF, который является важнейшей молекулой, участвующей в росте, функционировании и выживании клеток мозга. Также было установлено, что он улучшает память и замедляет прогрессирование нейродегенеративных заболеваний.

Целью исследования было понять, как голодание и физические упражнения влияют на выработку BDNF. Результаты показали, что короткая интенсивная физическая нагрузка резко повышает уровень циркулирующего BDNF. Но, пожалуй, самым интересным является тот факт, что короткая серия высокоинтенсивных упражнений намного эффективнее повышала уровень BDNF, чем более длительная низкоинтенсивная сессия.

“Шесть минут высокоинтенсивной езды на велосипеде увеличили каждый показатель циркулирующего BDNF в 4-5 раз больше, чем длительная езда на велосипеде низкой интенсивности”, - сообщают исследователи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.