Фитнес и здоровье
Сегодня в 16:05
1 мин.

Занимаетесь спортом? Улучшить результаты вам поможет свёкла

Всё благодаря особым веществам
Свёклу чаще всего добавляют в борщ, а не в смузи. Однако результаты исследования, проведённого Университетом Южной Австралии, показывают, что этот продукт может стать одним из основных для спортсменов.
Занимаетесь спортом? Улучшить результаты вам поможет свёкла

В ходе недавнего исследования, проведённого учёными из Университета Южной Австралии, выяснилось, что свёкла улучшить результаты спортсменов, которые выполняют упражнения на выносливость. Также подобный эффект наблюдался при употреблении вишни, винограда, экстракта сосновой коры. Все полученные результаты были опубликованы в издании Journal of the International Society of Sports Nutrition.

В ходе научной работы специалисты проанализировали данные 118 исследований, в которых приняли участие 1872 человек из 25 стран. Оценивалось при этом влияние на выносливость при занятиях спортом продуктов, содержащих много нитратов (зелёные листовые овощи, свёкла), полифенолов (вишня, какао), L- Цитруллин (арбуз).

Занимаетесь спортом? Улучшить результаты вам поможет свёкла

Оказалось, что благодаря свёкле и входящим в её состав нитратам (эти вещества усиливают кровоток, увеличивают доставку кислорода и питательных веществ к мышцам) спортсмены демонстрировали лучшую выносливость. Интересно, что из всех продуктов, богатых нитратами (включая красный шпинат, ревень, мангольд), такое влияние оказала именно свёкла.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров