Занимаетесь спортом? Улучшить результаты вам поможет свёкла

В ходе недавнего исследования, проведённого учёными из Университета Южной Австралии, выяснилось, что свёкла улучшить результаты спортсменов, которые выполняют упражнения на выносливость. Также подобный эффект наблюдался при употреблении вишни, винограда, экстракта сосновой коры. Все полученные результаты были опубликованы в издании Journal of the International Society of Sports Nutrition.

В ходе научной работы специалисты проанализировали данные 118 исследований, в которых приняли участие 1872 человек из 25 стран. Оценивалось при этом влияние на выносливость при занятиях спортом продуктов, содержащих много нитратов (зелёные листовые овощи, свёкла), полифенолов (вишня, какао), L- Цитруллин (арбуз).