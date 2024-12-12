Фитнес и здоровье
Опубликовано 12 декабря 2024, 05:15
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Занятие спортом повышает IQ, выявил метаанализ

У детей и подростков
Новый метаанализ, опубликованный в журнале Pediatrics, показывает, что «структурированные программы физической активности» могут повысить уровень интеллекта у детей и подростков. Исследование показало, что регулярные физические упражнения приводят к повышению показателей IQ в среднем на 4 балла.
Занятие спортом повышает IQ, выявил метаанализ
© Ferra

Исследователи проанализировали 14 рандомизированных контролируемых исследований с участием более 3 200 человек. Результаты показали, что когнитивные преимущества одинаковы для всех возрастных групп и исходного уровня IQ. Упражнения особенно улучшили способность решать новые задачи и логически мыслить. Некоторые данные также указывают на повышение уровня интеллекта у детей с ожирением.

Исследование подчеркивает, что физическая активность положительно влияет на развитие мозга в критические периоды роста, такие как детство и подростковый возраст. Исследователи считают, что физические упражнения могут быть простым и доступным способом развития когнитивных навыков наряду с физическим здоровьем.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:PsyPost
Автор:Максим Многословный
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