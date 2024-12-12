Занятие спортом повышает IQ, выявил метаанализ

Исследователи проанализировали 14 рандомизированных контролируемых исследований с участием более 3 200 человек. Результаты показали, что когнитивные преимущества одинаковы для всех возрастных групп и исходного уровня IQ. Упражнения особенно улучшили способность решать новые задачи и логически мыслить. Некоторые данные также указывают на повышение уровня интеллекта у детей с ожирением.

Исследование подчеркивает, что физическая активность положительно влияет на развитие мозга в критические периоды роста, такие как детство и подростковый возраст. Исследователи считают, что физические упражнения могут быть простым и доступным способом развития когнитивных навыков наряду с физическим здоровьем.

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