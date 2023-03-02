Жители каких стран едят морских коньков

В морском коньке мяса на самом деле почти нет: всё из-за того, что тело этого животного покрыто шипами и кожистыми наростами. Несмотря на это, с ним готовят разные блюда. Больше всего морские коньки ценятся в азиатских странах. Их там даже едят в качестве деликатеса в вяленом виде.

Из вяленых морских коньков делают лёгкие закуски, супы, салаты. Азиаты считают, что такое мясо содержит много витаминов и положительно влияет на потенцию у мужчин.

Кроме того, вы запросто увидите вяленых морских коньков в качестве уличной еды в туристических районах Азии.