Знаменитый производитель фитнес-браслетов выпустит устройство для измерения артериального давления

Fitbit придумала чувствительный к силе нажатия экран в сочетании с датчиком фотоплетизмографии (PPG), который может оценить ваше кровяное давление. Фотоплетизмограмма — это результат регистрации изменений, возникающих при наполнении мелких сосудов кровью.

Такое устройство по сути будет являться аналогом традиционной манжеты для измерения артериального давления. Поскольку это лишь патент, мы пока не знаем, когда Fitbit выпустит такой гаджет на рынок.