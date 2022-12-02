Звучит странно, но ходить задом наперёд оказалось полезно

Даже обычная ходьба может помочь нам поддерживать здоровый вес, а ходьба задом наперёд будет более эффективной. Расход энергии при этом почти на 40 % выше, чем при обычной ходьбе с той же скоростью. Одно исследование показало уменьшение жировых отложений у женщин, которые завершили шестинедельную программу обучения ходьбе или бегу задом наперёд.

Если обратная ходьба кажется слишком лёгкой, но ограниченное пространство не позволяет бегать, ещё один способ усложнить задачу — начать перетаскивать тяжести. Это даст полезную нагрузку на тело.