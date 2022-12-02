Звучит странно, но ходить задом наперёд оказалось полезно

Звучит странно, но ходить задом наперёд оказалось полезноТак тратится больше энергии
Для большинства из нас ходьба — это то, что не требует сознательных усилий. Но что произойдёт, если мы перестанем ходить на автопилоте и бросим вызов своему мозгу и телу, идя задом наперёд? Как оказалось, это изменение не только требует большего внимания, но и может принести дополнительную пользу для здоровья.
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Даже обычная ходьба может помочь нам поддерживать здоровый вес, а ходьба задом наперёд будет более эффективной. Расход энергии при этом почти на 40 % выше, чем при обычной ходьбе с той же скоростью. Одно исследование показало уменьшение жировых отложений у женщин, которые завершили шестинедельную программу обучения ходьбе или бегу задом наперёд.
Если обратная ходьба кажется слишком лёгкой, но ограниченное пространство не позволяет бегать, ещё один способ усложнить задачу — начать перетаскивать тяжести. Это даст полезную нагрузку на тело.