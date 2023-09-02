120 Гц, 12/256 ГБ и «цвет года»: Motorola Moto G84 официально представили

Спереди расположен 6,55-дюймовый 10-битный OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касаний 240 Гц. Motorola утверждает, что пиковая яркость дисплея достигает 1300 нит. В круговом отверстии расположилась 16-Мп селфи-камера.

Сзади Moto G84 вместо тройной камеры Moto G82 установлена двойная камера. Основная камера с разрешением 50 Мп, двойным PDAF и OIS, а также 8-мегапиксельная ультраширокоугольная камера (118 градусов).

Обе задние камеры поддерживают съемку видео в формате 4K и оснащены функцией автоматического ночного видения для улучшения качества съемки. Dolby Atmos и Moto Spatial Sound улучшают качество звука через стереодинамики.

Смартфон работает под управлением Android 13 (Motorola гарантирует обновление до Android 14 и три года обновлений безопасности). В устройстве установлен аккумулятор емкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт. Заявлены также Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, NFC, 3,5-мм разъем для наушников и слот для двух SIM-карт.

Motorola предлагает Moto G84 с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти по цене 19 999 индиских рупий ($245/€222), продажи начнутся 8 сентября на Flipkart. Устройство представлено в стильных цветовых вариантах, включая Viva Magenta (признанный цветом 2023 года), Marshmallow Blue и Midnight Blue.