Американским спортсменам запретили пользоваться своими смартфонами на Олимпиаде в Пекине

Комитет предупреждает спортсменов об этом уже не в первый раз. Атлетам и ранее говорили об угрозе цифровой слежки в Китае. «Каждое устройство, канал связи, транзакция и онлайн-активность могут контролироваться», — говорили в Комитете. Специалисты также предупреждали о том, что устройства спортсменов могут быть скомпрометированы вредоносным программным обеспечением. Как отмечает WSJ, Великобритания, Канада и Нидерланды также предостерегли атлетов от ввоза в страну своей личной электроники.

В 2019 году Китай был пойман на тайной установке шпионского ПО на телефоны туристов, которые ездили в район Синьцзян. Этот тщательно охраняемый район населён уйгурами, мусульманским этническим меньшинством, которое в Китае подвергается тюремному заключению и пыткам.